Kamala Harris pronta al ritorno | l’ipotesi di una nuova corsa alla Casa Bianca

Dopo la sconfitta, Kamala Harris potrebbe tornare in corsa per la Casa Bianca, alimentando le ipotesi di una sua nuova candidatura. L’eventuale ritorno della vicepresidente in politica ravviva le speranze di una rivincita e mette in discussione i futuri equilibri americani, segnando un possibile nuovo capitolo nella scena politica statunitense.

Dopo la sconfitta, l'idea di una rivincita. C'è chi perde e poi torna in campo. Kamala Harris, dopo la sconfitta contro Donald Trump, maturata anche a causa di una candidatura democratica riorganizzata in corsa, starebbe valutando seriamente una nuova candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, l'ex vicepresidente avrebbe già informato i vertici del Partito Democratico della sua intenzione. Una notizia che, però, non avrebbe acceso l'entusiasmo né tra i leader né tra i principali finanziatori del partito.

