Kamala Harris prepara il ritorno | al lavoro per una nuova corsa alla Casa Bianca nel 2028
Kamala Harris si sta preparando attivamente per una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente, si concentra ora sui prossimi passi politici, rafforzando la sua presenza e visibilità per affrontare la sfida delle future elezioni. La sua strategia evidenzia l’ambizione di consolidare la sua posizione nel panorama politico statunitense.
L'ex vicepresidente Kamala Harris si sta preparando attivamente per un'altra potenziale candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Axios riporta che Harris ha chiarito questa settimana ai potenziali futuri rivali di voler mantenere aperta la possibilità di una nuova corsa presidenziale. Nonostante le preoccupazioni persistenti tra i leader e i finanziatori del Partito democratico sulla sua capacità. Feedpress.me
Kamala Harris si prepara per un'altra corsa alla Casa Bianca - Harris si conferma ai primi posti nella maggior parte dei sondaggi per le primarie democratiche del 2028.
Kamala Harris verso candidatura alle elezioni presidenziali 2028 - Dopo un periodo di basso profilo nella prima parte dell'anno e un tour promozionale per il suo libro incentrato sulle elezioni del 2024, questa settimana Harris ha compiuto diverse mosse che molti ...
