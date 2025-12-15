Kamala Harris si sta preparando attivamente per una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente, si concentra ora sui prossimi passi politici, rafforzando la sua presenza e visibilità per affrontare la sfida delle future elezioni. La sua strategia evidenzia l’ambizione di consolidare la sua posizione nel panorama politico statunitense.

© Feedpress.me - Kamala Harris prepara il ritorno: al lavoro per una nuova corsa alla Casa Bianca nel 2028

L'ex vicepresidente Kamala Harris si sta preparando attivamente per un'altra potenziale candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Axios riporta che Harris ha chiarito questa settimana ai potenziali futuri rivali di voler mantenere aperta la possibilità di una nuova corsa presidenziale. Nonostante le preoccupazioni persistenti tra i leader e i finanziatori del Partito democratico sulla sua capacità. Feedpress.me

Kamala Harris and Gavin Newsom Hint at 2028 US Presidential Run | Firstpost America | N18G

Axios: Kamala Harris si prepara per un’altra corsa alla Casa Bianca - Harris si conferma ai primi posti nella maggior parte dei sondaggi per le primarie democratiche del 2028. ilsole24ore.com