Kalulu a Dazn | Vittoria fondamentale in uno scontro diretto Ce la godiamo anche se sarebbe potuta essere più ampia Sono contento per Cabal e Bremer

Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha analizzato Bologna Juve. Le sue parole: « Questa vittoria è fondamentale, era uno scontro diretto con una squadra che ha grande forza e fisicità. È un passo importante, ora pensiamo alla prossima. Sicuramente aiuta a vincere. Oggi nel primo tempo se fossimo stati più precisi avremmo potuto avere uno score più ampio. Ma ci godiamo la vittoria. Siamo contenti anche per Juan che ha fatto gol e sono contento anche per il rientro Gleison, non è bello infortunarsi così. Juventusnews24.com

