Kalulu a Dazn | Vittoria fondamentale in uno scontro diretto Ce la godiamo anche se sarebbe potuta essere più ampia Sono contento per Cabal e Bremer

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato su Dazn la vittoria fondamentale contro il Bologna, sottolineando l’importanza del risultato in uno scontro diretto. Ha espresso soddisfazione per la prestazione e ha commentato anche le performance di Cabal e Bremer, evidenziando l’aspetto positivo della gara.

kalulu a dazn vittoria fondamentale in uno scontro diretto ce la godiamo anche se sarebbe potuta essere pi249 ampia sono contento per cabal e bremer

© Juventusnews24.com - Kalulu a Dazn: «Vittoria fondamentale in uno scontro diretto. Ce la godiamo anche se sarebbe potuta essere più ampia. Sono contento per Cabal e Bremer»

Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha analizzato Bologna Juve. Le sue parole: « Questa vittoria è  fondamentale, era uno scontro diretto con una squadra che ha grande forza e fisicità. È un passo importante, ora pensiamo alla prossima. Sicuramente aiuta a vincere. Oggi nel primo tempo se fossimo stati più precisi avremmo potuto avere uno score più ampio. Ma ci godiamo la vittoria. Siamo contenti anche per Juan che ha fatto gol e sono contento anche per il rientro Gleison, non è bello infortunarsi così. Juventusnews24.com

MILAN-fiorentina=1-0 IMMENSI VITTORIA FONDAMENTALE CASA GHELLI ESPLODE NOI CI CREDIAMO VINCIAMOLO????

Video MILAN-fiorentina=1-0 IMMENSI VITTORIA FONDAMENTALE CASA GHELLI ESPLODE NOI CI CREDIAMO VINCIAMOLO????

kalulu dazn vittoria fondamentaleKalulu a Dazn: "Vittoria fondamentale perchè era uno scontro diretto. Ora testa alla prossima. Felice per Cabal e Bremer" - Le parole del difensore bianconero: Questa vittoria può essere la svolta della stagione della ... tuttojuve.com

kalulu dazn vittoria fondamentaleBologna-Juventus, Kalulu a Dazn: “Vittoria fondamentale. Su Bremer…” - Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Bologna ... juvenews.eu