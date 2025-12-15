Kalulu a Dazn | Vittoria fondamentale in uno scontro diretto Ce la godiamo anche se sarebbe potuta essere più ampia Sono contento per Cabal e Bremer
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato su Dazn la vittoria fondamentale contro il Bologna, sottolineando l’importanza del risultato in uno scontro diretto. Ha espresso soddisfazione per la prestazione e ha commentato anche le performance di Cabal e Bremer, evidenziando l’aspetto positivo della gara.
Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha analizzato Bologna Juve. Le sue parole: « Questa vittoria è fondamentale, era uno scontro diretto con una squadra che ha grande forza e fisicità. È un passo importante, ora pensiamo alla prossima. Sicuramente aiuta a vincere. Oggi nel primo tempo se fossimo stati più precisi avremmo potuto avere uno score più ampio. Ma ci godiamo la vittoria. Siamo contenti anche per Juan che ha fatto gol e sono contento anche per il rientro Gleison, non è bello infortunarsi così. Juventusnews24.com
MILAN-fiorentina=1-0 IMMENSI VITTORIA FONDAMENTALE CASA GHELLI ESPLODE NOI CI CREDIAMO VINCIAMOLO????
Kalulu a Dazn: "Vittoria fondamentale perchè era uno scontro diretto. Ora testa alla prossima. Felice per Cabal e Bremer" - Le parole del difensore bianconero: Questa vittoria può essere la svolta della stagione della ... tuttojuve.com
Bologna-Juventus, Kalulu a Dazn: “Vittoria fondamentale. Su Bremer…” - Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Bologna ... juvenews.eu
Proteste Napoli per l'entrata di Kalulu su Olivera Per l'arbitro non è rosso Cartellino giallo! De Marco è sicuro: "Decisione corretta" L'analisi dell'episodio ad #OpenVAR, disponibile ora sull'app #DAZN x.com
15ªGiornata #SerieA #Bologna #Renato Dall'Ara #Ore: 20.45 #Dazn #Probabili #Formazioni - facebook.com facebook