Kallas | no alternative a uso asset russi

L'Alta rappresentante Ue, Kallas, sottolinea che non esistono alternative efficaci all'uso degli asset russi per sostenere Kiev. Riferendosi alle proposte come gli Eurobond, evidenzia come manchi ancora un consenso unanime tra gli Stati membri, rendendo questa strada impraticabile.

9.01 Parlando degli asset russi e del loro eventuale uso per sostenere Kiev,l'Alta rappresentante Ue Kallas dice:"Le altre opzioni non funzionano, già 2 anni fa ho proposto gli Eurobond, ma non c'è l'unanimità". "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata,non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio: se si causano danni a un altro Paese, si devono risarcire". Non lasceremo tavolo senza risultati, negoziato sempre più duro ma ci stiamo lavorando;per Kiev ancora qualche giorno. Servizitelevideo.rai.it

