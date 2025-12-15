Kallas | se l’Ucraina cade altre regioni saranno in pericolo

L’alto rappresentante dell’UE Kaja Kallas ha avvertito che la caduta dell’Ucraina potrebbe mettere a rischio altre regioni. Sottolineando le difficoltà nel trovare soluzioni condivise, ha ricordato la sua proposta di Eurobond, avanzata due anni fa, che finora non ha ottenuto l’unanimità tra gli Stati membri.

