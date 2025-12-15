KISS | Seta Bambù ma una grande idea
L'articolo esplora l'origine di un'idea innovativa, nata dall'esigenza di semplificare la vita di un aviator brasiliano. La soluzione, semplice ma geniale, ha portato alla creazione di un prodotto che combina seta e bambù, dimostrando come un'ispirazione pratica possa trasformarsi in un'idea rivoluzionaria.
C'è un'invenzione che si deve agli aviatori, anzi, a un minuto personaggio brasiliano stanco di dover cercare l'orologio nel suo taschino mentre pilotava l'aeroplano. Laverita.info
