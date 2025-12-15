Juventus Tether pronta al rilancio? La situazione
La Juventus potrebbe presto tornare sotto i riflettori grazie a un possibile rilancio di Tether. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società di criptovalute sarebbe pronta a formulare una nuova offerta, alimentando l'interesse e le aspettative intorno alla trattativa in corso.
In arrivo un nuovo assalto di Tether Secondo quanto riportato da Tuttosport, Tether sta formulando una possibile seconda offerta. In arrivo un secondo assalto all’impero Elkann? Il rapporto tra gli azionisti è ormai completamente deflagrato e Ardoino ha scoperto le sue carte. La proprietà bianconera che non ha più intenzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
Elkann ribadisce il suo no alla vendita della Juventus, ma Tether è pronta al rilancio.
Juventus: Tether rilancia con nuova offerta, Cobolli Gigli stronca Elkann - Tether prepara il rilancio per la Juventus dopo il no di Exor: valutazioni oltre i 2 miliardi, pressioni mediatiche e le critiche di Cobolli Gigli. sport.virgilio.it
Juve, Tether pronta al rilancio? Possibile nuova offerta ad Elkann - Tether, società attiva nel mondo delle criptovalute che fa capo a Paolo Ardoino, non sarebbe intenzionata ad arrendersi dopo il primo no ricevuto da John Elkann per l'acquisto di tutte ... tuttojuve.com
Tuttosport - Tether non si arrende: nuova offerta in arrivo per acquisire la Juventus, cosa può succedere - facebook.com facebook
Offerta di #Tether per la #Juventus, il commento di Michel #Platini: «Orgoglioso che Elkann abbia detto no. Io presidente dei bianconeri I tifosi me lo chiedono. Il richiamo è forte, ma a settant'anni non posso ricominciare un’altra esperienza» x.com