Juventus Tether pronta al rilancio? La situazione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus potrebbe presto tornare sotto i riflettori grazie a un possibile rilancio di Tether. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società di criptovalute sarebbe pronta a formulare una nuova offerta, alimentando l'interesse e le aspettative intorno alla trattativa in corso.

juventus tether pronta al rilancio la situazione

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tether pronta al rilancio? La situazione

In arrivo un nuovo assalto di Tether Secondo quanto riportato da Tuttosport, Tether sta formulando una possibile seconda offerta. In arrivo un secondo assalto all’impero Elkann? Il rapporto tra gli azionisti è ormai completamente  deflagrato e Ardoino ha scoperto le sue carte.  La proprietà bianconera che non ha più intenzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Elkann ribadisce il suo no alla vendita della Juventus, ma Tether è pronta al rilancio.

Video Elkann ribadisce il suo no alla vendita della Juventus, ma Tether è pronta al rilancio.

juventus tether pronta rilancioJuventus: Tether rilancia con nuova offerta, Cobolli Gigli stronca Elkann - Tether prepara il rilancio per la Juventus dopo il no di Exor: valutazioni oltre i 2 miliardi, pressioni mediatiche e le critiche di Cobolli Gigli. sport.virgilio.it

juventus tether pronta rilancioJuve, Tether pronta al rilancio? Possibile nuova offerta ad Elkann - Tether, società attiva nel mondo delle criptovalute che fa capo a Paolo Ardoino, non sarebbe intenzionata ad arrendersi dopo il primo no ricevuto da John Elkann per l'acquisto di tutte ... tuttojuve.com