Juventus | Tether non molla

L'offerta respinta da Exor a Tether Investments continua a far parlare di sé nel mondo finanziario. Nonostante la risposta negativa, le voci di un possibile rilancio si fanno sempre più insistenti, alimentando aspettative e rumors su un'eventuale nuova proposta. La vicenda resta al centro dell'attenzione, suscitando interesse tra analisti e investitori.

L’eco dell’offerta respinta da Exor a Tether Investments non si è ancora spenta che già il mercato sussurra di un rilancio imminente. Il colosso delle stablecoin USDT, che detiene l’11,5% del capitale bianconero, non ha digerito il secco “no” all’unanimità del cda della holding Agnelli – comunicato venerdì con un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

