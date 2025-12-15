Juventus l’offerta di Tether rifiutata porta un incremento del titolo in Borsa del 18%

Dopo l’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus, il titolo del club ha registrato un aumento del 18% in Borsa. La proposta, sebbene rifiutata, ha suscitato grande interesse tra gli investitori, influenzando positivamente le quotazioni azionarie del club torinese.

Dopo l’ offerta di Tether alla Juventus per l’acquisto dei bianconeri, il titolo del club ha avuto un incremento del 18% in Borsa. Aumenta il titolo della Juventus in Borsa. Come riportato da Calcio e Finanza: Il titolo della Juventus ha fatto registrare un aumento del 18,51%, attestandosi a 2,6 euro per azione (ai massimi dal mese di novembre), contro i 2,34 euro per azione della chiusura della serata del 12 dicembre. Alla data della chiusura precedente, la capitalizzazione di mercato era pari a 915 milioni di euro circa, mentre dopo il boom odierno è salita a 1,084 miliardi di euro, avvicinandosi alla valutazione della Juventus da parte di Tether nella propria offerta (1,1 miliardi di euro). Ilnapolista.it

