Juventus le parole di Kalulu Vittoria fondamentale

Kalulu ha espresso grande soddisfazione dopo la vittoria della Juventus a Bologna, sottolineando l'importanza dei tre punti ottenuti in una trasferta difficile. La squadra bianconera ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando un risultato fondamentale per la classifica grazie alla rete decisiva di Juan Cabal.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Kalulu “Vittoria fondamentale” La soddisfazione di Kalulu La Juventus espugna Bologna e porta a casa tre punti pesantissimi su un campo molto complicato grazie alla rete di Juan Cabal. Una prestazione d’autorità e di controllo contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una squadra molto forte che è stata capace di annichilire il Napoli di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Le parole di Brambilla, allenatore della Juve contro l'Udinese, dopo la vittoria | DAZN Kalulu a Dazn: "Vittoria fondamentale perchè era uno scontro diretto. Ora testa alla prossima. Felice per Cabal e Bremer" - Le parole del difensore bianconero: Questa vittoria può essere la svolta della stagione della ... tuttojuve.com

Bologna-Juventus, Kalulu a Dazn: “Vittoria fondamentale. Su Bremer…” - Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Bologna L'articolo Bologna- msn.com

Juventus, Spalletti in conferenza: 'Le mie parole non bastano, spero che questa prova convinca i ragazzi' - facebook.com facebook

#Chiellini a Dazn sulle parole di John #Elkann: "Sono state parole forti, importanti, ma per chi lo conosce e lo vive poi quotidianamente non sono parole sorprendenti perchè è normale che sia così per me e per tante persone che hanno vissuto la Juventus in q x.com