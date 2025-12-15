Juventus Italiano La Juve ha vinto con meriti

La Juventus di Luciano Spalletti conquista una vittoria fondamentale contro il Bologna al Dall’Ara, superandolo 1-0. Si tratta della miglior prestazione stagionale dei bianconeri, che dimostrano di aver ritrovato fiducia e determinazione. Un risultato che evidenzia il percorso di crescita della squadra e il merito di un tecnico che sta imprimendo nuova energia al club.

La vittoria di Bologna e la fiducia ritrovata La Juventus di Luciano Spalletti supera 1-0 il Bologna al Dall'Ara, firmando quella che, senza dubbio, è stata la migliore prestazione stagionale dei bianconeri. Non solo per il risultato, ma per la qualità del gioco, la maturità tattica e la capacità di soffrire

"Ti fanno rincorrere": Italiano spiega e loda, "Juve forte, Bologna ko per una palla inattiva" - Poi aggiunge: " Dovevamo essere un po' più veloci nell'andare a isolare Cambiaghi e Orsolini, quando sei lento poi loro ripristinano la linea a cinque e non è facile nell'uno contro uno, sono abili a ...

