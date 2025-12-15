Juventus il tributo dell’ex Federico Bernardeschi ai tifosi bianconeri

Dopo la partita tra Bologna e Juventus, Federico Bernardeschi ha regalato un emozionante gesto di affetto ai tifosi bianconeri, dimostrando ancora una volta il suo legame speciale con la tifoseria e la società. Un momento che ha suscitato entusiasmo e riconoscenza tra i supporters, sottolineando il forte legame tra l’ex calciatore e i tifosi della Juventus.

Al termine della sfida tra Bologna e Juventus, Federico Bernardeschi e i tifosi bianconeri sono stati protagonisti di una scena molto bella. L'ex attaccante bianconero non ha mai nascosto il suo legame con i colori della Juventus. Bernardeschi ha scelto di avvicinarsi al settore ospiti per ringraziare i tifosi juventini. Un gesto semplice, ma