Juventus il tributo dell’ex Federico Bernardeschi ai tifosi bianconeri

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Bologna e Juventus, Federico Bernardeschi ha regalato un emozionante gesto di affetto ai tifosi bianconeri, dimostrando ancora una volta il suo legame speciale con la tifoseria e la società. Un momento che ha suscitato entusiasmo e riconoscenza tra i supporters, sottolineando il forte legame tra l’ex calciatore e i tifosi della Juventus.

Al termine della sfida tra  Bologna  e  Juventus, Federico Bernardeschi e i tifosi bianconeri sono stati protagonisti di una scena molto bella. L’ex attaccante bianconero non ha mai nascosto il suo legame con i colori della Juventus.  Bernardeschi ha scelto di avvicinarsi al settore ospiti per ringraziare i tifosi juventini. Un gesto semplice, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

