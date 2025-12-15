Juventus i top e i flop di Bologna
Vittoria convincente della Juventus a Bologna La Juventus di Luciano Spalletti supera 1-0 il Bologna al Dall’Ara, firmando quella che, senza dubbio, è stata la migliore prestazione stagionale dei bianconeri. Non solo per il risultato, ma per la qualità del gioco, la maturità tattica e la capacità di soffrire e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
CORNER CLUB EP16: FLOP JUVENTUS E BOLOGNA, TOP MILAN!
Bologna-Juventus 0-1 pagelle: Spalletti rompe l'equilibrio coi cambi. Cabal gol, convince Openda. Male Heggem - 1 top e flop e pagelle del match: entrano Cabal e Openda e la gara cambia. sport.virgilio.it
VOTI fantacalcio Bologna-Juventus: Cabal a sorpresa! Disastro David e Dallinga, bene Openda - Voti fantacalcio Bologna Juventus 14^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? fantamaster.it
Bologna-Juventus, TOP e FLOP al 45': Paradosso David, Koop come al solito - facebook.com facebook
#BolognaJuventus Le pagelle 6 x.com