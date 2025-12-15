Juventus e ora? Cosa può cambiare dopo il ritorno in campo di Bremer I nuovi equilibri tra difesa e centrocampo e tutte le soluzioni di Spalletti

Dopo il rientro di Bremer, la Juventus si trova a dover ridefinire gli equilibri tra difesa e centrocampo. Spalletti ha diverse soluzioni a disposizione per ottimizzare la squadra e adattarsi alle nuove dinamiche. In questo articolo, analizziamo le possibili strategie e i cambiamenti che potrebbero influenzare il cammino bianconero.

Juventus, cosa potrebbe cambiare ora dopo il rientro di Bremer. Gli equilibri tra difesa e centrocampo e le soluzioni di Spalletti. La vittoria corsara della Juventus al “Renato Dall’Ara” di Bologna non ha portato in dote solo tre punti vitali per la classifica, ma ha segnato il ritorno ufficiale di una pedina insostituibile: Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano ha rimesso piede in campo in una gara ufficiale a quasi tre mesi di distanza dall’ultima apparizione. Il calvario è finito: Bremer era fermo ai box dallo scorso 27 settembre, quando un infortunio al menisco rimediato contro l’Atalanta lo costrinse a un intervento chirurgico e a un lungo stop. Juventusnews24.com

