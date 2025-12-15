Juventus | dal no di Elkann alla vittoria a Bologna

Nonostante il rifiuto di John Elkann all’offerta di Tether Investments, la Juventus continua a concentrarsi sul presente, con i risultati sul campo che iniziano a riflettere gli sforzi di Luciano Spalletti. L’attenzione rimane forte sulla solidità del club, mentre le sfide di mercato si susseguono senza intaccare la determinazione della società.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: dal no di Elkann alla vittoria a Bologna Mentre John Elkann respinge con decisione l’offerta miliardaria di Tether Investments – ribadendo che “la Juventus non è in vendita” e che il legame con la famiglia Agnelli è “inossidabile” – sul campo Luciano Spalletti raccoglie i primi frutti del suo lavoro. La vittoria per 1-0 al Dall’Ara contro il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it John Elkann a Bremer: Sei pronto?. La risposta del difensore della #juventus Tuttojuve in podcast - Effetto Elkann sulla Juve, tre buone notizie per Spalletti - La Juventus vittoriosa a Bologna non porta a casa soltanto tre punti pesantissimi, ma lancia anche segnali incoraggianti per Luciano Spalletti. tuttojuve.com

Juventus, Cobolli Gigli su John Elkann: "Il video? Leggeva un gobbo. Non sono convinto, diceva le stesse cose di Gedi. E poi..." - " L'ex presidente ha detto la sua sulle questioni societarie dei ... msn.com

L'ex presidente della #Juventus Cobolli Gigli punge John #Elkann: «Il club non è in vendita Diceva lo stesso di Gedi» x.com

L'ex presidente Cobolli Gigli: "Juventus meno solida, Elkann leggeva col cuore o con il gobbo" - facebook.com facebook