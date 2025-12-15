Juventus | dal no di Elkann alla vittoria a Bologna
Nonostante il rifiuto di John Elkann all’offerta di Tether Investments, la Juventus continua a concentrarsi sul presente, con i risultati sul campo che iniziano a riflettere gli sforzi di Luciano Spalletti. L’attenzione rimane forte sulla solidità del club, mentre le sfide di mercato si susseguono senza intaccare la determinazione della società.
Mentre John Elkann respinge con decisione l'offerta miliardaria di Tether Investments – ribadendo che "la Juventus non è in vendita" e che il legame con la famiglia Agnelli è "inossidabile" – sul campo Luciano Spalletti raccoglie i primi frutti del suo lavoro. La vittoria per 1-0 al Dall'Ara contro il
