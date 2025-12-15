Juventus | Comolli non perde tempo

Damien Comolli, direttore sportivo della Juventus, si concentra immediatamente sul mercato di gennaio, mentre la squadra di Luciano Spalletti si avvicina alla pausa natalizia dopo la vittoria contro il Bologna. La sua attenzione è rivolta soprattutto ai prestiti con obbligo di riscatto condizionato, strategia chiave per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

La buona notizia arriva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

