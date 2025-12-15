Juventus | Cobolli Gigli dubita di Elkan

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, esprime dubbi sulle dichiarazioni di John Elkann sulla stabilità del club. In un periodo di incertezza per i bianconeri, le sue parole evidenziano le tensioni e i timori riguardo al futuro societario, suscitando attenzione e discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Cobolli Gigli dubita di Elkan Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus dal 2006 al 2010 – periodo segnato dal post-Calciopoli e dal rilancio con Ranieri – non nasconde il suo scetticismo sulle rassicurazioni di John Elkann riguardo alla non vendibilità del club. In un’intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Cobolli Gigli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Cobolli Gigli: “Elkann non vende la Juve? Due mesi fa diceva stesse cose su Gedi” - Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. msn.com Cobolli Gigli: "Elkann? Leggeva un gobbo, non mi sembrava molto convinto. La Juve? Sul campo l'obiettivo è di andare in Champions" - Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, affronta diversi temi relativi ai bianconeri, a partire dalle parole di John ... tuttojuve.com

L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli smonta il video del rampollo Agnelli: "Parole lette, non sentite". E a furia di smentite ha smontato tutto l'impero del nonno. Intanto il no a Tether fa volare il titolo e riapre i dubbi sul futuro del club bianconero - facebook.com facebook

“Aiutiamo l’Italia. Fermate la Serie A” Occhi Juve su Giovane e Bernabé Plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio Adams cambia agente. Toro, rinnovo o addio Cobolli guida gli azzurri La prima pagina del 21 novembre #Tuttosport x.com