Juventus Cobolli Gigli | Club non in vendita? Elkann diceva le stesse cose su Gedi

In un'epoca di continue voci di mercato, la Juventus ha ribadito di non essere in vendita. Il presidente John Elkann ha chiarito che il club rimane di proprietà e che le recenti proposte, come quella di Tether Investments, sono state respinte. Cobolli Gigli commenta il contesto, sottolineando che anche in passato Elkann ha negato trattative simili.

© Lapresse.it - Juventus, Cobolli Gigli: “Club non in vendita? Elkann diceva le stesse cose su Gedi” La Juventus non è in vendita. Lo ha assicurato qualche giorno fa il presidente John Elkann che respinto la proposta da oltre un miliardo di Tether Investments per il 100% del club di Torino. Non tutti però sono convinti delle dichiarazioni dell’imprenditore 49enne, tra questi c’è Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero. “Ho ascoltato le parole di John Elkann. Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto”, ha affermato l’ex dirigente ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Lapresse.it Ridicolo, inaccettabile, #Juventus, parla Cobolli Gigli Juventus, Cobolli Gigli: “Club non in vendita? Elkann diceva le stesse cose su Gedi” - Lo ha assicurato qualche giorno fa il presidente John Elkann che respinto la proposta da oltre un miliardo di Tether Investments ... lapresse.it

Cobolli Gigli: «Le parole Elkann sulla Juve? Diceva le stesse cose su Gedi» - L'ex presidente della Juventus: «Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. torino.corriere.it

