Juventus Cabal giura fedeltà a Spalletti | Per lui diamo tutto

Cabal ha dichiarato la sua piena fedeltà a Spalletti, sottolineando il suo impegno verso il tecnico e la squadra. La Juventus, dopo la vittoria contro il Bologna, ha raggiunto il quinto posto in classifica, consolidando la sua posizione e alimentando ottimismo per il proseguo della stagione.

Torino, 15 dicembre 2025 – La Juventus si gode la vittoria contro il Bologna, che vale sorpasso in classifica e il quinto posto conquistato. Uscire con i tre punti dal Dall'Ara non era facile, ma la Vecchia Signora ha giocato una gara praticamente perfetta e ha portato a casa il bottino pieno, oltre che una buona dose di fiducia in vista dei prossimi impegni. Nel successo contro il Bologna c'è la firma di Juan Cabal, che al 65' ha ribadito in rete il cross di Kenan Yildiz. Il gol è stato una liberazione per il difensore colombiano, che nelle partite precedenti era andato in difficoltà. Al termine della sfida, nella quale ha ricevuto il premio di migliore in campo, Cabal è intervenuto in conferenza stampa e ha analizzato la partita e il momento della Juventus, parlando soprattutto della scossa data con l'arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera. Sport.quotidiano.net

