Juventus Cabal e il siparietto con Bernardeschi post partita

Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, Juan Cabal ha attirato l'attenzione con un episodio speciale nel post partita. L’intervento del calciatore e il siparietto con Bernardeschi hanno suscitato interesse tra i tifosi, aggiungendo un tocco di leggerezza e spontaneità all’evento. Ecco cosa è successo e cosa ha detto Cabal.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Cabal e il siparietto con Bernardeschi post partita Le parole di Cabal Juan Cabal è stato l’eroe nella vittoria di Bologna segnando la rete che ha regalato i tre punti decisivi alla Juentus. Il colombiano ha commentato così il match tra Bologna e Juventus valido per la quindicesima giornata di Serie A, riportate dal sito della Juventus. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Bernardeschi, mano sul cuore e inchino ai tifosi Juve: dalla curva parte un coro - Cinque anni passati a Torino non si dimenticano: l’emozione del grande ex nel saluto ai sostenitori bianconeri ... tuttosport.com

Cabal mostra orgoglioso la maglia di Bernardeschi, perché la voleva a tutti i costi - winner della Juve, si gode la notte perfetta: gol decisivo, dedica al figlio e il regalo speciale di Bernardeschi che inseguiva da tempo ... fanpage.it

Sorpresa al Dall'Ara: la #Juventus batte il #Bologna 1-0 grazie al gol di #Cabal L'allenatore ha definito il successo come la vittoria più importante, lodando la tenacia della sua #squadra. Una vittoria importante che permette alla Vecchia Signora di rest - facebook.com facebook

Bologna Vs Juventus: Juan Cabal Menangkan Bianconeri x.com