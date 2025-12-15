Juventus boom in Borsa dopo l’offerta di Tether | il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo I dettagli

La Juventus registra un'impressionante performance in Borsa, con il titolo che cresce del 18% e una capitalizzazione superiore a un miliardo di euro, dopo l’annuncio dell’offerta di Tether. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli investitori, contribuendo a rafforzare la posizione finanziaria del club e a generare entusiasmo nel mercato.

Juventus, boom in Borsa dopo l'offerta di Tether: il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo. I dettagli

Juventus, boom in Borsa dopo l’offerta di Tether: il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo. Grande giornata a Piazza Affari per il club bianconero. La  Juventus  ha vissuto una giornata di forte euforia a  Piazza Affari, spinta dall’eco dell’offerta di acquisto non vincolante presentata da  Tether  a  Exor  per il club bianconero. La proposta del colosso delle stablecoin risale alla serata di venerdì, a Borsa chiusa, e, nonostante sia stata respinta dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha avuto un effetto decisamente importante sul titolo nella seduta odierna. Il titolo della Juventus ha registrato un notevole  aumento del 18,51%, attestandosi a  2,6 euro per azione, raggiungendo i massimi dal mese di novembre, contro i 2,34 euro per azione della chiusura precedente del 12 dicembre. Juventusnews24.com

