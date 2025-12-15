Juventus boom in Borsa dopo l’offerta di Tether | il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo I dettagli

La Juventus registra un'impressionante performance in Borsa, con il titolo che cresce del 18% e una capitalizzazione superiore a un miliardo di euro, dopo l’annuncio dell’offerta di Tether. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli investitori, contribuendo a rafforzare la posizione finanziaria del club e a generare entusiasmo nel mercato.

© Juventusnews24.com - Juventus, boom in Borsa dopo l’offerta di Tether: il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo. I dettagli Juventus, boom in Borsa dopo l’offerta di Tether: il titolo vola a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo. Grande giornata a Piazza Affari per il club bianconero. La Juventus ha vissuto una giornata di forte euforia a Piazza Affari, spinta dall’eco dell’offerta di acquisto non vincolante presentata da Tether a Exor per il club bianconero. La proposta del colosso delle stablecoin risale alla serata di venerdì, a Borsa chiusa, e, nonostante sia stata respinta dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha avuto un effetto decisamente importante sul titolo nella seduta odierna. Il titolo della Juventus ha registrato un notevole aumento del 18,51%, attestandosi a 2,6 euro per azione, raggiungendo i massimi dal mese di novembre, contro i 2,34 euro per azione della chiusura precedente del 12 dicembre. Juventusnews24.com Bodø/Glimt-Juventus 2-3: gol e highlights | Champions League Juve, boom in Borsa dopo l'offerta di Tether: titolo a +18% e capitalizzazione oltre 1 miliardo - Il titolo del club bianconero spinto a Piazza Affari dalla proposta del colosso delle stablecoin: chiusura di seduta ai massimi da novembre. calcioefinanza.it

Juve in Borsa, l'offerta di Tehter fa volare il titolo: sospesa per eccesso di rialzo - All'apertura di Piazza Affari si è fatto sentire l'eco mediatico della proposta di Ardoino per rilevare le quote Exor e della pronta risposta di Elkann a chiarire che la Vecchia Signora non è in vendi ... tuttosport.com

