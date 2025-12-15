Juventus-Bologna | Cabal eroe inatteso

La Juventus conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro il Bologna, grazie a un gol decisivo di Cabal. La sfida della 15ª giornata di Serie A si conclude con un risultato di 1-0, consentendo ai bianconeri di tornare a muovere la classifica e rafforzare le proprie ambizioni stagionali.

La Juventus torna dal Dall’Ara con tre punti d’oro, superando 1-0 il Bologna grazie a Cabal, nel big match della 15ª giornata di Serie A. Una vittoria sofferta, ma meritata, che permette ai bianconeri di agganciare finalmente i rossoblù a 26 punti, restando a tiro del quarto posto (Roma a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

