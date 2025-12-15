Juventus a Bologna la svolta di Spalletti | identità ritrovata e Yildiz leader
La vittoria a Bologna segnala la svolta della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha restituito identità e fiducia alla squadra. Yildiz si distingue come leader, contribuendo a rinvigorire il club e a cambiare rotta nel cammino stagionale.
Per chi non era convinto della scelta di Luciano Spalletti alla guida della panchina bianconera, la trasferta di Bologna ha rappresentato una risposta chiara. Al Renato Dall’Ara il tecnico toscano ha portato in campo una Juventus diversa, più organizzata e consapevole, capace di trasmettere solidità per atteggiamento e lettura dei momenti della gara. A differenza della partita di Champions League, in cui lo schema preparato in allenamento si era rivelato poco efficace, questa volta i bianconeri trovano il gol decisivo attraverso un’ azione strutturata e ben preparata. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce infatti il vantaggio firmato da Juan Cabal, che svetta di testa battendo Ravaglia dopo l’ assist preciso di Kenan Yildiz. Stilejuventus.com
Conferenza stampa SPALLETTI post BOLOGNA-JUVENTUS: “Ora non si torna più indietro”
Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso - La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica ... fanpage.it
Bologna-Juventus, stasera in TV: dove vederla, canale, orario, la svolta di Spalletti - Il posticipo della 15esima giornata di Serie A è in programma allo Stadio Dall'Ara di Bologna, dove è in programma Bologna- libero.it
La Juventus vince a Bologna lo scontro diretto Per Spalletti è stata la vittoria più bella e importante dell'ultimo mese e mezzo C'è ancora qualcosa da migliorare per portare la squadra a lottare per la vetta #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook
Juve, svolta forse no, ma passo avanti importante Il commento del Direttore Guido Vaciago su Bologna-Juventus #Juventus #Bologna #Tuttosport x.com