La vittoria a Bologna segnala la svolta della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha restituito identità e fiducia alla squadra. Yildiz si distingue come leader, contribuendo a rinvigorire il club e a cambiare rotta nel cammino stagionale.

© Stilejuventus.com - Juventus, a Bologna la svolta di Spalletti: identità ritrovata e Yildiz leader

Per chi non era convinto della scelta di Luciano Spalletti alla guida della panchina bianconera, la trasferta di Bologna ha rappresentato una risposta chiara. Al Renato Dall’Ara il tecnico toscano ha portato in campo una Juventus diversa, più organizzata e consapevole, capace di trasmettere solidità per atteggiamento e lettura dei momenti della gara. A differenza della partita di Champions League, in cui lo schema preparato in allenamento si era rivelato poco efficace, questa volta i bianconeri trovano il gol decisivo attraverso un’ azione strutturata e ben preparata. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo nasce infatti il vantaggio firmato da Juan Cabal, che svetta di testa battendo Ravaglia dopo l’ assist preciso di Kenan Yildiz. Stilejuventus.com

Conferenza stampa SPALLETTI post BOLOGNA-JUVENTUS: “Ora non si torna più indietro”

Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso - La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica ... fanpage.it