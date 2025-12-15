Juve Pafos scatta la denuncia per tre lavoratori | violato quel divieto di vendita di alcol durante la notte di Champions L’accaduto

Durante la notte di Champions, un blitz della Polizia nel minimarket Juve Pafos ha portato alla denuncia di tre lavoratori per aver violato il divieto di vendita di alcol. L'intervento ha evidenziato irregolarità nelle vendite di bevande e ha sollevato conseguenze penali per i dipendenti coinvolti.

Juve Pafos, il blitz della Polizia in un minimarket che ha portato a provvedimenti per la vendita irregolare di bevande e a rischi penali per i dipendenti. L'atmosfera elettrica delle notti europee porta con sé non solo l'entusiasmo incontenibile dei tifosi, ma anche un rigido protocollo di sicurezza che avvolge l'intera città di Torino. In occasione della recente sfida di Champions League tra i bianconeri e il Pafos, l'attenzione delle forze dell'ordine è stata massima per garantire l'ordine pubblico ed evitare incidenti. Proprio in questo contesto di controlli serrati si inserisce l'operazione condotta dalla polizia locale, che ha portato a conseguenze legali pesanti per tre dipendenti di un esercizio commerciale cittadino.

Vendevano birre in bottiglie di vetro vicino allo Stadium prima di Juve-Pafos: denunciati 3 lavoratori - Tre lavoratori di un minimarket situato vicino al Parco Valentino, nelle vicinanze dello Stadium, sono stati denunciati dalla polizia locale per aver venduto birra in bottiglie di vetro nonostante il. tuttojuve.com

