Juve gelo al Dall’Ara e scatto europeo | Bologna piegato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna a conquistare una vittoria importante, superando il Bologna al Dall’Ara in un match decisivo per la corsa europea. Dopo alcune delusioni recenti, i bianconeri dimostrano carattere e determinazione, riaccendendo le speranze di qualificazione continentale. Una prestazione significativa che rafforza la posizione in classifica e ridà fiducia al team.

© Stilejuventus.com - Juve, gelo al Dall’Ara e scatto europeo: Bologna piegato

Il DallAra congelato fa da cornice a una vittoria che per la Juventus vale molto più dei tre punti. I bianconeri tornano a imporsi in uno scontro diretto, evento che mancava dalla terza giornata di campionato contro l’Inter, dopo una serie di battute d’arresto contro Como, Lazio e Napoli. Un successo che pesa, perché arriva nel momento giusto e nel modo giusto. La Juve di Spalletti sorprende soprattutto per l’approccio. Parte forte, con intensità e coraggio, un dettaglio tutt’altro che banale se si guarda al recente passato. Era da tempo che i bianconeri non iniziavano una gara con questa convinzione: l’ultimo precedente risaliva addirittura all’esordio stagionale, alla prima contro la Cremonese. Stilejuventus.com

