Juve come sei caduta in basso | l’offerta di Thether è l’ultima mancanza di rispetto verso la Vecchia Signora

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus, simbolo del calcio italiano, sembra aver perso il suo splendore. L'offerta di Thether rappresenta l'ennesima dimostrazione di come la squadra sia scivolata in una fase di crisi e di rispetto ridotto, segnando un momento di declino rispetto all'egemonia e all'autorità che un tempo la caratterizzavano nel panorama sportivo nazionale.

juve come sei caduta in basso l8217offerta di thether 232 l8217ultima mancanza di rispetto verso la vecchia signora

© Ilfattoquotidiano.it - Juve, come sei caduta in basso: l’offerta di Thether è l’ultima mancanza di rispetto verso la Vecchia Signora

C’era una volta la Juventus. Istituzione, egemonia sul calcio italiano. C’era una volta e non c’è più perché oggi di quel potere intoccabile, non solo metaforicamente, rimane poco o niente. Sul mercato è una squadra con scarso appeal, che attira solo giocatori di seconda fascia. Le rivali dirette per il quarto posto si chiamano Como, Bologna, Roma e oggi tutti scendono in campo convinti di poterla battere o comunque giocarsela alla pari, quando c’è stato un momento in cui le avversarie quasi non si presentavano allo Stadium. Anche gli arbitri hanno finalmente dismesso la famosa sudditanza che per anni ha segnato la Serie A. Ilfattoquotidiano.it

JUVENTUS MA QUANTO SEI CADUTA IN BASSO ??? FERMA QUELLA SERIE HORROR !!!

Video JUVENTUS MA QUANTO SEI CADUTA IN BASSO ??? FERMA QUELLA SERIE HORROR !!!

juve sei caduta bassoDa nove scudetti al 7° posto in tre anni, perché la Juventus non vince più - Male anche i conti della Juventus, il bilancio al 30 giugno 2024 chiuso con 199,2 milioni di euro di perdita, la peggior cifra di sempre. key4biz.it

juve sei caduta bassoAdani: "Livello Juventus molto basso e Spalletti se ne è accorto, ora è confuso e non riesce a scegliere" - Ospite de La Nuova DS, Lele Adani ha commentato la prestazione della Juventus in casa del Napoli: “Il punto è che la Juventus, sulla frase di Spalletti, non siamo nel nostro livello, ... tuttojuve.com