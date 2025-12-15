Juve come sei caduta in basso | l’offerta di Thether è l’ultima mancanza di rispetto verso la Vecchia Signora

© Ilfattoquotidiano.it - Juve, come sei caduta in basso: l’offerta di Thether è l’ultima mancanza di rispetto verso la Vecchia Signora C’era una volta la Juventus. Istituzione, egemonia sul calcio italiano. C’era una volta e non c’è più perché oggi di quel potere intoccabile, non solo metaforicamente, rimane poco o niente. Sul mercato è una squadra con scarso appeal, che attira solo giocatori di seconda fascia. Le rivali dirette per il quarto posto si chiamano Como, Bologna, Roma e oggi tutti scendono in campo convinti di poterla battere o comunque giocarsela alla pari, quando c’è stato un momento in cui le avversarie quasi non si presentavano allo Stadium. Anche gli arbitri hanno finalmente dismesso la famosa sudditanza che per anni ha segnato la Serie A. Ilfattoquotidiano.it JUVENTUS MA QUANTO SEI CADUTA IN BASSO ??? FERMA QUELLA SERIE HORROR !!! Da nove scudetti al 7° posto in tre anni, perché la Juventus non vince più - Male anche i conti della Juventus, il bilancio al 30 giugno 2024 chiuso con 199,2 milioni di euro di perdita, la peggior cifra di sempre. key4biz.it

