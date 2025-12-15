Jumanji compie 30 anni ed è ancora una trappola perfetta

Nel 1995, il film “Jumanji” ha rivoluzionato il genere avventuro-sofantasy, diventando un classico intramontabile. Ora, a 30 anni dalla sua uscita, continua a catturare l’immaginazione di nuove generazioni, mantenendo intatto il suo fascino e la sua capacità di sorprendere.

Roma 15 dicembre 2025 – Uscito nelle sale nel 1995, “ Jumanji ” festeggia trent’anni senza sembrare invecchiato. Nato come film fantasy per famiglie, capace di mescolare avventura, paura e immaginazione, è diventato nel tempo un franchise capace di reinventarsi. A differenza di molti revival nostalgici, “Jumanji” ha saputo aggiornare il proprio linguaggio restando fedele a un’idea semplice e potentissima: il gioco come trappola, metafora del rischio e dell’imprevisto. Il film del 1995: può un gioco di società fare paura?. Il Jumanji originale diretto da Joe Johnston è figlio di un cinema per ragazzi che non aveva paura di spingersi verso territori inquietanti. Quotidiano.net

Dal film del 1995 con Robin Williams ai reboot di successo, il gioco più pericoloso del cinema continua a parlare a generazioni diverse senza perdere forza