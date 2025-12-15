José Kast chi è il neo presidente del Cile Leader dell’ultradestra sostenitore di Pinochet e col padre ex ufficiale della Wehrmacht

José Kast è il nuovo presidente del Cile, eletto con il sostegno dell’ultradestra e fautore di posizioni vicine a quelle di Pinochet. Leader del Partito Repubblicano, ha sconfitto nella corsa elettorale Jeannette Jara del centrosinistra, segnando una svolta politica nel paese. La sua vittoria apre una nuova fase per il paese andino, caratterizzata da un orientamento più conservatore.

© Quotidiano.net - José Kast, chi è il neo presidente del Cile. Leader dell’ultradestra, sostenitore di Pinochet e col padre ex ufficiale della Wehrmacht Roma, 15 dicembre 2025 - José Antonio Kast è il presidente del Cile. Il candidato dell'ultradestra, il Partito Repubblicano, sostenitore dichiarato d ell'ex dittatore Augusto Pinochet, approda a La Moneda battendo democraticamente la candidata del centrosinistra Jeannette Jara, sostenuta dalla coalizione Unidad por Chile. Prima volta di un sostenitore di Pinochet. E' la prima volta nella storia del Paese che un esponente politico di quella destra che non rinnega il colpo di Stato del generale Pinochet l'11 settembre 1973, con l'assedio al Palazzo Presidenziale, e la morte del presidente Savador Alende, sale al potere. Quotidiano.net Elezioni #Cile – José Antonio #Kast eletto presidente. Il candidato di destra ha vinto le elezioni presidenziali col 58% dei voti. José Antonio Kast , 59 anni, proviene da una famiglia tedesca emigrata in Cile dopo la seconda guerra mondiale. Suo padre, Mic - facebook.com facebook Elezioni in Cile, Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente Il candidato dell'ultradestra si aggiudica le elezioni presidenziali nel paese sudamericano con un netto distacco dalla candidata di sinistra Jeannette Jara, che ha ammesso la sconfitta x.com