Jonathan Milan | Peccato per il Tour de France ma è bello tornare al Giro d' Italia

Dopo un debutto convincente al Tour de France nel 2025, culminato con due tappe vinte e la maglia verde, Jonathan Milan si prepara a tornare con entusiasmo al Giro d'Italia nel 2026, desideroso di conquistare nuove sfide e successi nel prestigioso evento italiano.

Roma, 15 dicembre 2025 - Il debutto assoluto al Tour de France, avvenuto nel 2025, è stato brillante, con 2 tappe portate a casa, con allegata maglia verde: nel 2026 però Jonathan Milan tornerà di scena al Giro d'Italia e lo farà con il massimo entusiasmo possibile. Le dichiarazioni di Milan. Ai microfoni di Cyclingpronet il friulano ha commentato la decisione presa di comune accordo con la sua Lidl-Trek. "Sono davvero felice di fare il Giro d'Italia perché lì ci sono delle belle opportunità per noi velocisti. Parteciperò con una squadra che si impegna ad aiutarmi in diversi tipi di sprint, per cercare di fare più o meno quello che abbiamo fatto negli ultimi anni". Sport.quotidiano.net

