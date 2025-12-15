Jonathan Canini il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro

Jonathan Canini, talento emergente della comicità toscana, approda al teatro Dante di Sansepolcro con il suo spettacolo “Vado a vivere con me”. Erede di grandi nomi come Benvenuti, Nuti, Pieraccioni e Panariello, l’artista continua il suo tour, regalando al pubblico momenti di ilarità e divertimento in un periodo di grande successo.

Momento d’oro per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello – l’artista approda martedì 16 dicembre al teatro Dante di Sansepolcro per l’ennesima tappa di un tour che sta. Arezzonotizie.it

JONATHAN CANINI - VADO A VIVERE CON ME

Jonathan Canini al Dante con “Vado a vivere con me” - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Momento d’oro per J onathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. msn.com