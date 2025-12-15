Jonathan Canini al Dante con Vado a vivere con me

Il 15 dicembre 2025, ad Arezzo, Jonathan Canini ha portato sul palco il suo spettacolo “Vado a vivere con me”, attirando l’attenzione del pubblico con la sua performance coinvolgente e divertente. Un evento che ha segnato un momento importante nella carriera dell’artista, consolidando la sua presenza nel panorama dello spettacolo.

© Lanazione.it - Jonathan Canini al Dante con “Vado a vivere con me” Arezzo, 15 dicembre 2025 – Momento d’oro per J onathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello – l’artista approda martedì 16 dicembre al Teatro Dante di Sansepolcro (Arezzo) per l’ennesima tappa di un tour che sta inanellando un tutto esaurito dietro l’altro. Dalla cucina alla lavatrice, dal ferro da stiro al riscaldamento: gesti quotidiani che diventano disavventure epiche per chi li affronta per la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro asso della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. Lanazione.it Me lo fa apposta ??????? Jonathan Canini al Dante con “Vado a vivere con me” - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Momento d’oro per J onathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. msn.com

Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro - Arezzo, 27 novembre 2025 – Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro, appuntamento martedì 16 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Vado a vivere con me Momento ... lanazione.it

Stasera serata sold out per Jonathan Canini! È stato un vero piacere averlo ospite a teatro, insieme alla sua bellissima famiglia! - facebook.com facebook