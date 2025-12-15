jonathan anderson apre il primo flagship a londra e ci invita dentro

Jonathan Anderson inaugura il suo primo flagship a Londra, un luogo che va oltre lo shopping tradizionale. Situato in Pimlico Road, noto per il suo interior design raffinato, il nuovo spazio JW Anderson si presenta come una dichiarazione di stile e creatività, dedicato all’homeware e all’eccellenza nel design d’interni.

C’è un nuovo indirizzo a Londra che non è solo uno store, ma una dichiarazione di intenti. Jonathan Anderson ha scelto Pimlico Road — tempio dell’interior design più raffinato — per aprire il primo flagship JW Anderson interamente dedicato all’homeware. Traduzione: meno sfilate, più oggetti vissuti. Più moda come atteggiamento, meno moda come prodotto. Jonathan Anderson apre il suo primo flagship JW Anderson Home a Londra (ed è pieno di ceramiche, arte e ossessioni). Entrare nel nuovo JW Anderson Home è come sfogliare il moodboard personale del designer. Annaffiatoi francesi dell’Ottocento dalle curve quasi sensuali, candelabri in metallo sottili come veli da sposa, spazzole dai colori zuccherosi realizzate da Hillbrush — storico fornitore della famiglia reale britannica. Metropolitanmagazine.it

