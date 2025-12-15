John Terry | Ero al 25° piano e guardavo fuori con pensieri estremi I compagni mi portarono giù

John Terry rivela i momenti più difficili della sua carriera, ricordando una notte in cui si trovava al 25° piano e i pensieri oscuri lo assalivano. L'ex difensore condivide l’incubo del rigore sbagliato, un episodio che gli ha lasciato cicatrici profonde e che ancora oggi influenzano il suo stato d’animo.

