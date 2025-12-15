John Elkann il GIP ordina l’imputazione coatta in Tribunale! I legali | Decisione abnorme La ricostruzione di quanto avvenuto
Il GIP ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann, suscitando reazioni contrastanti. La decisione, definita abnorme dai legali dell’imprenditore, apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario in corso. Ecco la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto e le posizioni emerse finora.
John Elkann, il GIP ordina l’imputazione coatta in Tribunale! La difesa dei legali e la ricostruzione di quanto sta succedendo. Un nuovo, inatteso capitolo scuote la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. Nelle scorse ore, un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, ordinando ai pubblici ministeri di formulare l’ imputazione coatta nei confronti di John Elkann. L’Amministratore Delegato di Exor dovrà dunque rispondere di due capi d’accusa nel procedimento incentrato sulla presunta residenza fittizia della nonna in Svizzera. Juventusnews24.com
Eredità Agnelli, nuovi guai per John Elkann: il Gip ordina l'imputazione coatta. Archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra - I pubblici ministeri, per questo risvolto della vicenda, avevano chiesto l'archiviazione, che non è stata accolta dal gip ... affaritaliani.it
Eredità Agnelli, il Gip: imputazione coatta per John Elkann - Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. rainews.it
