Dopo venticinque anni, John Cena si congeda dal mondo del wrestling professionistico e della WWE, lasciando un'impronta indelebile nella carriera e nel cuore dei fan. La sua decisione di lasciare il ring segna la fine di un'epoca, suscitando emozioni e riflessioni tra appassionati e colleghi.

© Ilgiornale.it - John Cena lascia il wrestling: un commiato che commuove i fan

È durata venticinque anni la storia d'amore che ha legato John Cena al mondo del wrestling professionistico e della WWE. Classe 1977 con 17 campionati del mondo vinti e una carriera che lo ha reso forse il volto più conosciuto del mondo del wrestling, John Cena si è ritirato ufficialmente dalle competizioni nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. Dopo aver organizzato un tour dell'addio lo scorso anno, Cena ha sfidato l'avversario Gunther al Saturday Night's Main Even t a Washington D.C., dove ha ottenuto una sconfitta sul ring, ma una vittoria nello stadio, pieno di fan di wrestling che hanno applaudito il campione giunto all'ultima tappa della sua carriera. Ilgiornale.it

FULL MATCH: John Cena vs. CM Punk | WWE Title Match: Night of Champions 2025

John Cena è stato il Michel Jordan del wrestling: il ritratto definitivo del campione che lascia la Wwe e ha segnato una generazione (come Hulk Hogan e The Rock) - Quattro dita davanti alla faccia per dire: “You can’t see me”. mowmag.com