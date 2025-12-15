© Liberoquotidiano.it - Jodie Foster divora il film (come sempre)

Lillian Steiner ( Jodie Foster ) è una psicanalista americana da molti anni installata a Parigi. Dove ha preso marito (sono separati, ma i rapporti son rimasti buoni). Dove ha avuto un figlio (rapporti radi e litigiosi) e un nipotino (che non ha il coraggio di tenere in braccio). Nel lavoro ha avuto successo, nel suo studio vanno e vengono nevrotici di ogni specie. Una delle clienti (una bella bionda di professione musicista) un giorno muore. Suicida, pare. E la cosa prende in contropiede Lillian. Il rapporto medico-cliente era di normale amministrazione. Possibile che non si sia accorta di nulla in tante sedute? La tragedia costringe Lillian a farsi un esame di coscienza, a rivedere tutta la sua vita parigina. Liberoquotidiano.it

