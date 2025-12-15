Jimmy Lai condannato per collusione e sedizione l’editore di Hong Kong rischia l’ergastolo | chi è

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jimmy Lai, noto editore di Hong Kong, è stato condannato per collusione e sedizione, con il rischio di ergastolo. La decisione del tribunale ha suscitato forti critiche, con il Comitato per la Protezione dei Giornalisti che ha definito l'atto una

jimmy lai condannato per collusione e sedizione l8217editore di hong kong rischia l8217ergastolo chi 232

© Ildifforme.it - Jimmy Lai condannato per collusione e sedizione, l’editore di Hong Kong rischia l’ergastolo: chi è

Il Comitato per la Protezione  dei Giornalisti ha definito la decisione del tribunale di Hong Kong una "parodia" della giustizia e "un vergognoso atto di persecuzione". Secondo Beh Lih Yi,  direttore del Comitato per l'Asia-Pacifico, la decisione è la rappresentazione del "totale disprezzo di Hong Kong per la libertà di stampa", che invece dovrebbe essere tutelata. Ildifforme.it

Jimmy Lai Found Guilty of Colluding With Foreign Forces in Hong Kong Security Law Case | APT

Video Jimmy Lai Found Guilty of Colluding With Foreign Forces in Hong Kong Security Law Case | APT

jimmy lai condannato collusioneHong Kong, condannato per sedizione e collusione l'ex magnate dei media Jimmy Lai - Ritenuto responsabile di cospirazione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020 ... msn.com

jimmy lai condannato collusioneLa Cina non perdona. Il magnate Jimmy Lai condannato a Hong Kong - L'imprenditore pro democrazia, in isolamento da 1800 giorni, dichiarato colpevole di sedizione e attentato alla sicurezza nazionale. huffingtonpost.it