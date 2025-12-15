Jim Carrey voleva lasciare Il Grinch | Aveva continui attacchi di panico gli fu affidato un esperto di torture della CIA

A 25 anni dall’uscita del film, emergono nuovi retroscena sulla trasformazione estrema dell’attore nel personaggio verde di Dr. Seuss: otto ore di trucco, problemi mentali, un addestratore militare per resistere alla «tortura» e la musica dei Bee Gees come ancora di salvezza. Vanityfair.it

