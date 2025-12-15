Jesolo capitale mondiale del karate | oltre 10 mila presenze e indotto record per il territorio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jesolo si riconferma come capitale mondiale del karate, registrando oltre 10 mila presenze e un record di indotto per il territorio. Gli eventi Karate1 Youth League e Venice Cup 2025 hanno rafforzato il ruolo della città come punto di riferimento internazionale, grazie a un'organizzazione efficiente e a una visione moderna e inclusiva dello sport.

Immagine generica

La Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025 hanno confermato Jesolo come una delle capitali mondiali del karate, un ruolo consolidato negli anni grazie a una macchina organizzativa capace di accogliere, generare valore e promuovere una visione moderna e inclusiva dello sport. L’edizione di. Veneziatoday.it

Sochin SCK Benevento

Video Sochin SCK Benevento

jesolo capitale mondiale karateJESOLO CAPITALE MONDIALE DEL KARATE: OLTRE 10 MILA PRESENZE E INDOTTO RECORD PER IL TERRITORIO - JESOLO CAPITALE MONDIALE DEL KARATE: OLTRE 10 MILA PRESENZE E INDOTTO RECORD PER IL TERRITORIO ... politicamentecorretto.com

jesolo capitale mondiale karateJesolo capitale mondiale del Karate giovanile: successo la Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025 - Le manifestazioni Karate1 Youth League e Venice Cup 2025 hanno ribadito il ruolo di Jesolo come polo di eccellenza globale per il karate, grazie a un'organizzazione capace di ... varese7press.it