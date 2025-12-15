Jane Birkin | Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon inaugurano il ponte dedicato alla madre

A Parigi, nel 10° arrondissement, le figlie di Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, hanno inaugurato un ponte sul Canale Saint-Martin dedicato alla memoria della madre, scomparsa due anni fa. L'evento celebra l'eredità artistica e il legame affettuoso tra Birkin e la Ville Lumière.

© Amica.it - Jane Birkin: Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon inaugurano il ponte dedicato alla madre Parigi dedica un ponte sul Canale Saint-Martin a una delle sue muse, Jane Birkin. A due anni dalla scomparsa dell'attrice e cantante britannica, naturalizzata francese, le figlie Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon si sono ritrovate nel 10° arrondissement per la cerimonia di inaugurazione del ponte pedonale dedicato a Jane Birkin. La passerella attraversa il canale artificiale che corre interamente all'interno dei quartieri orientali di Parigi, collegando il bacino della Villette con la Senna. La targa, svelata da Gainsbourg, Doillon e dal nipote Roman de Kermadec, riporta l'iscrizione: " Jane Birkin Footbridge (1946–2023), cantante, attrice e regista".