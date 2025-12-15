Il 15 dicembre 2025, a Pisa, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Eco-Innovazione 2025, durante l’evento “L’innovazione che vince” organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. La manifestazione ha evidenziato l’importanza di innovazione, ricerca e sostenibilità, premiando le eccellenze che si sono distinte in questi ambiti.

© Lanazione.it - IVtech Srl e Zerynth Spa si aggiudicano il Premio Eco-Innovazione 2025

Pisa, 15 dicembre 2025 - Innovazione, ricerca e sostenibilità sono stati i temi al centro dell’evento “L’innovazione che vince”, organizzato questa mattina dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sede di Fondazione ISI, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Eco-Innovazione 2025. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di rappresentanti del mondo universitario e della ricerca, che hanno approfondito il ruolo strategico del trasferimento tecnologico e illustrato progetti innovativi capaci di generare nuove opportunità di crescita per le imprese del territorio. Un confronto che ha ribadito come il Premio Eco-Innovazione rappresenti non un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per percorsi di sviluppo duraturi e competitivi. Lanazione.it

IVtech Srl e Zerynth Spa si aggiudicano il Premio Eco-Innovazione 2025 - Carrara e Pisa che nell’ultimo biennio si sono distinte per aver realizzato programmi di innovazione capaci di coniugare le dimens ... lanazione.it