Aleksandar “Leka” Ivovic esprime il suo scetticismo riguardo alla recente rivoluzione nel Settebello, sottolineando che, secondo lui, i migliori dovrebbero sempre essere presenti nella squadra. La sua opinione, condivisa durante l’ultima puntata di Waterpolo Preview, offre uno sguardo autorevole sulle recenti scelte e cambiamenti nel team italiano di pallanuoto.

© Oasport.it - Ivovic scettico sul Settebello: “Campagna ha rivoluzionato la squadra, ma per me i migliori dovrebbero sempre esserci”

Aleksandar “Leka” Ivovic, leggenda della pallanuoto montenegrina, è stato l’ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview magazine in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nativo di Herceg Novi, in Montenegro, ha ovviamente iniziato la sua analisi dal big match che andrà a chiudere il girone d’andata della Serie A1 di pallanuoto maschile 2025-2026. Stiamo ovviamente parlando di Pro Recco-Brescia: “Senza dubbio la partita più attesa di tutte, quella che ha affascinato gli appassionati di pallanuoto negli ultimi 10 anni. Si vanno ad affrontare due squadre fortissime, entrambe in vetta alla classifica a punteggio pieno. Oasport.it

