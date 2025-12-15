Italiano avvisa l’Inter | Per noi è un orgoglio Cercheremo di… 

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha espresso il suo orgoglio nel preparare la sfida contro l’Inter, valida per la semifinale della Supercoppa italiana. In un clima di determinazione, il tecnico ha sottolineato l’importanza della partita e la volontà di affrontarla al meglio, consapevole della responsabilità e del prestigio di rappresentare il suo club in un appuntamento di così alto livello.

Inter News 24 Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano avvisa l’Inter in vista della sfida di Supercoppa italiana valevole per la semifinale del torneo. Al termine della partita di campionato tra Bologna e Juventus, l’allenatore del Bologna, l’italiano Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 per fare il punto sulla situazione. QUI LE ULTIME SULL’INTER Il tecnico dei rossoblù si è immediatamente proiettato verso il prossimo, cruciale impegno: la semifinale di Supercoppa Italiana. La sfida vedrà il suo Bologna opposto all’ Inter di Cristian Chivu, un match ad eliminazione diretta che i nerazzurri affronteranno venerdì sera. Internews24.com