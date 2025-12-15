Italiano a Dazn | Vittoria che non ci ridimensiona grandi meriti alla Juve che lotterà per i primi posti

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato la recente sfida contro la Juventus, trasmessa su Dazn. Nonostante la sconfitta, ha sottolineato i meriti dei bianconeri e ha affermato che questa vittoria non ridimensiona le ambizioni della sua squadra, che lotterà comunque per posizioni di vertice.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro la Juventus. Queste le parole del tecnico. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha analizzato Bologna Juve. PIU’ SPORCHI DEL SOLITO – « Perché di fronte avevamo una squadra forte e su questi momenti della partita si fa trovare pronta. Per me siamo stati dentro questa partita, persa per una palla inattiva. In 10 si è complicato tutto, ma fino a quel momento c’eravamo. Meno qualitativi del solito, ma grandi meriti alla Juve e in questo trittico di partite un po’ di fatica è venuta fuori. La perdiamo, ci dispiace ma il nostro cammino continua con la presenza nella Supercoppa e di questo siamo orgogliosi ». Juventusnews24.com

