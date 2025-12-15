Italiani connessi ma spaventati | 9 su 10 temono i rischi digitali

In un’epoca di crescente digitalizzazione, la maggior parte degli italiani si connette quotidianamente online, ma allo stesso tempo manifesta preoccupazioni riguardo ai rischi digitali. Un’indagine rivela che 9 su 10 temono minacce come furti di dati e frodi informatiche, evidenziando la diffidenza verso un mondo digitale in rapida evoluzione.

IN UN MONDO che corre veloce verso la digitalizzazione, la sicurezza informatica rimane un terreno insidioso e fragile per molti cittadini e consumatori. Lo segnala l'ultima indagine dell'Osservatorio Sara Assicurazioni, che fotografa un'Italia sempre più connessa ma anche sempre più esposto ai rischi della rete. L'indagine CAWI, condotta dall'istituto di ricerca Nextplora su di un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d'età, genere ed area geografica, è chiara: gli italiani sono sempre più connessi, ma anche sempre più vulnerabili. I dati, infatti, parlano di una notevole maggioranza: quasi nove italiani su dieci temono violazioni dei propri dati personali e dichiarano di non sentirsi adeguatamente preparati ad affrontare gli attacchi informatici.

