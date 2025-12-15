Italia in equilibrio e più matura | ma debiti da governare

L’Italia si presenta più matura e in equilibrio, con una solida base patrimoniale che apre opportunità di crescita. Tuttavia, la gestione dei debiti pubblici e privati rappresenta una sfida cruciale per il 2025, richiedendo pianificazione accurata e investimenti strategici in automazione, digitale ed export, per trasformare la resilienza in uno slancio di sviluppo sostenibile.

LA SFIDA per il 2025 è quella di trasformare la resilienza in slancio. La solidità patrimoniale e la tenuta dei margini aprono spazi per investimenti in automazione, digitale ed export; la crescita della leva (debiti finanziari) impone selettività, pianificazione finanziaria e attenzione al circolante. In sintesi, l’Italia imprenditoriale è uscita dal 2024 più capitalizzata e consapevole. La prossima tappa non è “resistere”, ma crescere meglio: con dati alla mano, scelte selettive e un uso misurato del debito. È qui che si giocherà il posizionamento competitivo del Paese nel biennio 2025-2026. Nel 2024, infatti, il tessuto imprenditoriale italiano ha retto l’urto di un contesto complesso: ricavi aggregati in lieve calo (-0,61%), redditività operativa sostanzialmente stabile (EBITDA -0,02%), ma patrimonio netto in crescita (+6,99%). Quotidiano.net

Una potenza di equilibrio, l’Italia nel nuovo disordine globale vista da @ValbonaZeneliTo x.com