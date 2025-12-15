Italia Dimessa con con degli antidolorifici Anna muore così Poi la scoperta shock sulla gravidanza

Anna Siena, 36 anni, è morta tre giorni dopo aver ricevuto cure presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La Procura ha chiesto due anni di reclusione per il medico imputato, accusato di omicidio. La vicenda ha suscitato shock e interrogativi sulla gestione medica e sui rischi legati alle diagnosi e ai trattamenti.

© Thesocialpost.it - Italia. Dimessa con con degli antidolorifici, Anna muore così. Poi la scoperta shock sulla gravidanza La Procura di Napoli ha avanzato la richiesta di due anni di reclusione nei confronti del medico imputato per omicidio in relazione alla morte di Anna Siena, la donna di 36 anni deceduta tre giorni dopo essere stata visitata all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La vicenda risale al ricovero della giovane, che si era presentata in pronto soccorso lamentando forti dolori addominali. In quell'occasione, secondo quanto emerso nel processo, le fu diagnosticata una lombosciatalgia e venne dimessa senza ulteriori approfondimenti clinici. Anna Siena non sapeva di essere incinta. Solo successivamente, grazie agli accertamenti autoptici, è emerso che i dolori erano in realtà riconducibili alla presenza nel grembo di un feto morto, della cui esistenza i sanitari non si erano accorti.

