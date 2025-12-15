Italia Dimessa con con degli antidolorifici Anna muore così Poi la scoperta shock sulla gravidanza

Anna Siena, 36 anni, è morta tre giorni dopo aver ricevuto cure presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La Procura ha chiesto due anni di reclusione per il medico imputato, accusato di omicidio. La vicenda ha suscitato shock e interrogativi sulla gestione medica e sui rischi legati alle diagnosi e ai trattamenti.

La Procura di Napoli ha avanzato la richiesta di  due anni di reclusione  nei confronti del medico imputato per omicidio in relazione alla morte di  Anna Siena, la donna di  36 anni  deceduta tre giorni dopo essere stata visitata all’ospedale  Vecchio Pellegrini di Napoli. La vicenda risale al ricovero della giovane, che si era presentata in pronto soccorso lamentando forti dolori addominali. In quell’occasione, secondo quanto emerso nel processo, le fu diagnosticata una  lombosciatalgia  e venne dimessa senza ulteriori approfondimenti clinici. Anna Siena non sapeva di essere incinta. Solo successivamente, grazie agli accertamenti autoptici, è emerso che i dolori erano in realtà riconducibili alla presenza nel grembo di un  feto morto, della cui esistenza i sanitari non si erano accorti. Thesocialpost.it

