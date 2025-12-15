Istat | intelligenza artificiale entrata nel tessuto produttivo italiano

L'intelligenza artificiale sta diventando una realtà sempre più presente nel tessuto produttivo italiano, segnando un importante passo avanti nell'innovazione tecnologica del paese. Secondo l'Istat, questa tecnologia sta entrando in modo sempre più concreto nelle attività quotidiane delle imprese, contribuendo a ridefinire i processi e le strategie di produzione.

L’intelligenza artificiale smette di essere un orizzonte lontano e diventa una tecnologia sempre più concreta nel tessuto produttivo italiano. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. Tv2000.it

Istat: raddoppia in un anno l'uso dell'IA, coinvolte metà grandi imprese - E' raddoppiato, in un anno, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane e oggi questo coinvolge oltre la metà delle grandi aziende. ansa.it

istat intelligenza artificiale entrataRaddoppia l’uso dell’intelligenza artificiale tra le aziende. Metà delle grandi imprese è coinvolta - Eppure esistono ancora ampi spazi per una ulteriore crescita: per l’Istat l’83,6% delle imprese non adotta l’IA in alcun modo ... msn.com