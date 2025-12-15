Israele ha violato l’accordo l’ira della Casa Bianca contro Netanyahu

La tensione tra Israele e Stati Uniti si intensifica dopo che la Casa Bianca ha accusato Netanyahu di aver violato l’accordo di cessate il fuoco. Secondo fonti di Axios, l’amministrazione americana ha inviato un messaggio forte al premier israeliano, evidenziando come l’uccisione di un leader di Hamas a Gaza costituisca una violazione degli impegni presi.

© Ildifforme.it - "Israele ha violato l'accordo", l'ira della Casa Bianca contro Netanyahu (Adnkronos) – Ira della Casa Bianca contro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto rivela Axios, che cita due funzionari dell'amministrazione americana, al premier israeliano è stato inviato un messaggio molto duro per sottolineare che l'uccisione di un leader di Hamas a Gaza rappresenta una violazione dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Donald Trump. "Se vuoi rovinare .