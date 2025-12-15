Ispezioni nelle scuole che invitano Albanese i genitori | A cosa servono? Così nessun dirigente farà più nulla

Le ispezioni nelle scuole toscane ed emiliane, ordinate dal ministro Valditara e coinvolgendo Francesca Albanese, generano polemiche tra i genitori. Mentre alcuni temono che le visite possano politicizzare l’ambiente scolastico, altri difendono il diritto alla libertà di parola e alla discussione. La vicenda solleva questioni sulla funzione delle ispezioni e sulla libertà di espressione nelle scuole.

Le ispezioni inviate dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in alcune scuole toscane ed emiliane dov’è intervenuta Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, interrogano il mondo dei genitori tra chi è convinto del rischio di far diventare la scuola “un terreno di battaglia politica” e chi – come la Rete degli Studenti Medi – difende comunque la libertà di parola della scrittrice. Tutti, tuttavia, sono persuasi che mandare gli ispettori serva a poco o nulla. Le associazioni che raggruppano mamme e papà, rispondono con un certo imbarazzo alla questione, ma non si tirano indietro. Ilfattoquotidiano.it

